أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: للامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم

#عاجل إلى سكان جنوب لبنان، نناشدكم الامتناع عن السفر جنوباً والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم. هذه مناطق قتال خطيرة.



⭕️نذكركم أن الحرب والغارات المكثفة ضد حزب الله ما زالت مستمرة.



⭕️من أجل سلامتكم، يُرجى الالتزام بالتعليمات. pic.twitter.com/jvVYZbCVel — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 13, 2024

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي إنذارًا إلى سكان جنوب لبنان.وناشدهم، عبر موقع "اكس" بالامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى منازلهم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بهم.وقال إنّها مناطق قتال خطيرة.وقال: "نذكركم أن الحرب والغارات المكثفة ضد حزب الله ما زالت مستمرة."وأضاف: "من أجل سلامتكم، يُرجى الالتزام بالتعليمات."