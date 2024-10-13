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المقاومة الإسلامية:‏ ردًا على الاعتداءات الاسرائيلية ‏على أحياء النويري والبسطة في بيروت وباقي المناطق أطلقنا سربًا من المسيّرات الإنقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا

أخبار لبنان
2024-10-13 | 14:04
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المقاومة الإسلامية:‏ ردًا على الاعتداءات الاسرائيلية ‏على أحياء النويري والبسطة في بيروت وباقي المناطق أطلقنا سربًا من المسيّرات الإنقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا
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المقاومة الإسلامية:‏ ردًا على الاعتداءات الاسرائيلية ‏على أحياء النويري والبسطة في بيروت وباقي المناطق أطلقنا سربًا من المسيّرات الإنقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا

أعلنت المقاومة الاسلامية في بيان انه "في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصًا ‏على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية، وردًا على ‏المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، نفذت المقاومة الإسلامية ‏مساء يوم الأحد 13-10-2024، عملية إطلاق سرب من المسيّرات الإنقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا  جنوب حيفا، إن المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو ‏والله على كل شيء قدير."

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