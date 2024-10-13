طوارئ الصحة العامة: 2306 شهيدًا و 10698 جريحًا منذ بدء العدوان الاسرائيلي

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:



- جنوب لبنان: 14 شهيدا و 63 جريحا



- النبطية: 10 شهداء و 50 جريحا



- البقاع: 3 شهداء و 11 جريحا



- بعلبك الهرمل: 13 جريحا



- جبل لبنان: 22 شهيدا و 33 جريحا



- الشمال: شهيدان و 4 جرحى







وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 51 شهيدا وإصابة 174 بجروح".



بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2306، والجرحى إلى 10698."



