أدرعي: إطلاق 25 صاروخًا تابعًا لحزب الله باتجاه الجيش الاسرائيلي على مدار الشهر الأخير وبالقرب من مواقع اليونيفيل

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي انه "خلال الشهر الأخير تم إطلاق نحو 25 قذيفة صاروخية وصاروخ باتجاه البلدات الإسرائيلية وقوات الجيش الاسرائيلي من مجمعات تابعة لحزب الله والتي زرعها حزب الله بالقرب من مواقع اليونيفيل. لقد أسفرت احدى هذه الهجمات عن مقتل جنديين من الجيش الاسرائيلي."



وقال "يستخدم حزب الله المجمعات فوق الأرض وتحتها لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل. وخلال العملية البرية المركزة والمحدودة للجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان، كشفت قوات الفرقة 146 عن مئات الوسائل القتالية بما فيها قطع أسلحة، قنابل يدوية ومنصات إطلاق صواريخ موجهة نحو إسرائيل، وكل ذلك على بعد عشرات إلى مئات قليلة من الأمتار عن مواقع اليونيفيل الدولية والتي تقع بالقرب من الخط الأزرق."



واضاف "لقد تم نشر قوات اليونيفيل في جنوب لبنان بهدف تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن ومنع تواجد عناصر مسلحة لحزب الله جنوب نهر الليطاني. الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي فشلا في تطبيق القرار 1701، رغم الطلبات المتكررة للقيام بذلك. ويعمل حزب الله منذ سنوات بشكل يعد انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن، وقد جمع كميات كبيرة من الأسلحة الموجهة ضد مواطني إسرائيل وبنى بنية تحتية عسكرية بالقرب من مواقع الأمم المتحدة."



وتابع "العملية البرية المركزة والمحدودة لجيش اسرائيل لا مواقع اليونيفيل بل يتم توجيهها ضد حزب الله، وجيش اسرائيل يحافظ على تواصل مستمر مع قوات اليونيفيل وسيواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب إصابة قوات اليونيفيل في المنطقة، وسيواصل القيام بذلك على الرغم من الحالة المعقدة."