أدرعي: إطلاق 25 صاروخًا تابعًا لحزب الله باتجاه الجيش الاسرائيلي على مدار الشهر الأخير وبالقرب من مواقع اليونيفيل

🔴خطير: بالقرب من مواقع تابعة لليونيفيل: إطلاق 25 صاروخًا تابعًا لحزب الله باتجاه قوات جيش الدفاع والبلدات الإسرائيلية على مدار الشهر الأخير*
⭕️خلال الشهر الأخير تم إطلاق نحو 25 قذيفة صاروخية وصاروخ باتجاه البلدات الإسرائيلية وقوات جيش الدفاع من مجمعات ارهابية تابعة لحزب الله… pic.twitter.com/D2S7I1S3UT
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 13, 2024
🔴خطير: بالقرب من مواقع تابعة لليونيفيل: إطلاق 25 صاروخًا تابعًا لحزب الله باتجاه قوات جيش الدفاع والبلدات الإسرائيلية على مدار الشهر الأخير*
⭕️خلال الشهر الأخير تم إطلاق نحو 25 قذيفة صاروخية وصاروخ باتجاه البلدات الإسرائيلية وقوات جيش الدفاع من مجمعات ارهابية تابعة لحزب الله… pic.twitter.com/D2S7I1S3UT