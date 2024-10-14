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وزير الدفاع الأميركي يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة ضمان سلامة قوة حفظ السلام في لبنان
أخبار لبنان
2024-10-13 | 23:34
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وزير الدفاع الأميركي يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة ضمان سلامة قوة حفظ السلام في لبنان
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الوزير لويد أوستن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الأحد على أهمية اتخاذ إسرائيل كل التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان والجيش اللبناني.
وأكد أوستن في المكالمة أيضا على الحاجة إلى التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي لتوفير الأمن للمدنيين في أقرب وقت ممكن.
وقال باسم وزارة الدفاع الأميركية باتريك رايدر المتحدث، إنه يتعين اتخاذ خطوات في أقرب وقت لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
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أسرار الصحف 14-10-2024
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