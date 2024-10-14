الحلبي ترأس اجتماعا عرض خطة فتح المدارس الآمنة

كلف وزير التربية الإدارة وضع اللمسات الأخيرة على خطة الوزارة لجهة فتح المدارس الرسمية الآمنة وغير المشغولة بالنازحين ومتابعة التنسيق مع المدارس الخاصة في محيط مراكز الإيواء والتي يمكنها استقبال التلامذة في دوام بعد الظهر، وتحديد الأساتذة المكلفين إدارة أي مركز تعليم استثنائي، وإتمام الإستعدادات اللوجستية والفنية والتقنية اللازمة للتعليم المدمج والتعليم من بعد في المناطق التي لا يمكن فيها ذهاب التلامذة إلى أي مدرسة قريبة.



وتم الأخذ في الإعتبار مدة حصة التدريس والبرنامج المحدد من جانب المركز التربوي للبحوث والإنماء حول عدد أيام التدريس، وكلف الإدارة إنجاز بيان بالتكاليف المقدرة لكل مكون من مكونات الخطة، لتكون جاهزة لعرضها على المانحين خلال هذا الأسبوع، تمهيدا لمباشرة التعليم الرسمي في الوقت المحدد.