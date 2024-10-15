مصلحة الليطاني: فرقنا الفنية باشرت أشغال صيانة أقسام الناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية المتضررة من العدوان

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها باشرت أشغال "صيانة الأقسام المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي من الناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية بمواكبة الجيش واعادة تزويد الأراضي الزراعية بالمياه في الساحل الجنوبي فور استكمال الاشغال".



وأوضحت أنه "بالتنسيق مع الجيش ومديرية المخابرات في الجنوب، باشرت فرقها الفنية المختصة صباح اليوم بمواكبة عناصر من الجيش بأشغال الصيانة الموقتة للناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية ورأس العين في منطقة ارزي والتي تشمل رفع الردم والحفر والتجهيز وتغليف الارضيات بالمواد العازلة والاسمنيتية". ولفتت الى انه "تم استقدام الآليات والمعدات والمواد المطلوبة لاجراء الصيانة الموقتة والعاجلة للناقل الرئيسي على القناة في منطقة أرزي بمواكبة الجهات الأمنية الرسمية المعنية وفقا للأصول والمعايير السيادية".



