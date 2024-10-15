"أمل" نعت الشهيدين قاسم جعفر وحسين شور

نعت أفواج "المقاومة اللبنانية" - أمل، في بيان "الشهيد قاسم حسن جعفر (بلال) مواليد جناتا 1969، والشهيد حسين علي شور (أبو زينب) مواليد جناتا 1979".