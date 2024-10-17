النائب فضل الله: الجيش الإسرائيلي لم يسيطر على أي قرية في جنوب لبنان حتى الآن

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن الجيش الإسرائيلي لم يسيطر على أي قرية في جنوب لبنان حتى الآن.



واشار للصحفيين من مجلس النواب، إلى أن قيادة حزب الله تنسق بعناية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار.



وفي السياق، أثنى إل الجهود الرامية لوقف إطلاق النار، مشددا على أن المقاومة مستمرٌ في إحباط المخططات الإسرائيلية.



ومن جهة أخرى، رفض فضل الله تأكيد أو نفي أنباء عن أسر حزب الله لجنود إسرائيليين، موضحا أن أي تطورات سيتم الإعلان عنها رسميا.