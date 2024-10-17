أدرعي إلى سكان منطقة حاروف: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي انذارًا جديدًا وعاجلًا إلى سكان منطقة حاروف في لبنان وتحديدًا الموجودين في المبنى المحدد في الخارطة والمباني المجاورة له.



وقال عبر اكس: "أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيليّ على مدى الزمني القريب.



من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر."