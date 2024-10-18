بري دعا الى جلسة عامة الثلثاء لانتخاب اللجان وتابع مع زواره الاوضاع العامة..الحوت: رئيس المجلس فخور بما تقوم به "الميدل ايست"

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع وفدا من تجمع "كلنا بيروت" برئاسة الوزير السابق محمد شقير، حيث تم عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وملف النازحين.



الحوت

وعرض بري مع رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت أوضاع الشركة والظروف التي تعمل بها لتأمين ديمومة التواصل بين لبنان والعالم الخارجي.



وتحدث الحوت :" تشرفت بزيارة الرئيس نبيه بري وأخذت منه التوجيهات المناسبة بشأن ضرورة إستمرار العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإستمرار تأمين تواصل لبنان مع العالم الخارجي".



وأضاف:الرئيس بري أبلغني تحياته وتقديره الكبير لكل موظف في "الميدل إيست"، لكل طيار ومهندس ومضيف وكل موظف على الأرض وتقني وحمال وعمال الوقود ولكل العاملين في المطار في الطيران المدني والأجهزة الامنية فردا فردا ، وهو فخور بما تقوم به الشركة الوطنية في هذا الظرف الصعب بعدما تخلى عن السفر الى لبنان جميع الشركات الاجنبية إبتداء من تاريخ 24 ايلول الماضي وحتى تاريخه".



وتابع الحوت :" منذ توقفت الشركات الاجنبية عن القدوم الى لبنان نقلت الميدل إيست 161 الف راكب وسيرت يوميا ما معدله 35 الى 36 رحلة ذهابا و 35 و 36 رحلة قدوما الى لبنان نقلت خلالها 161 الف راكب منهم منهم 126 الف راكب خرجوا من لبنان و 35 الف راكب دخلوا لبنان أي ما معدله 7000 راكب يوميا ، بينما جميع عمليات إجلاء السفارات الاجنبية التي تمت وعدد رحلاتها يفوق ال 100 رحلة لم تنقل سوى 12 الف راكب كحد اقصى، وهذا الامر الذي جعل الرئيس بري فخورا بما تقوم به الشركة الوطنية وهو كان متوقعا ان تقوم الشركة بدورها الوطني في هذه الظروف الصعبة. نحن نشكره على كل الدعم الذي يقدمه للشركة ولا ننسى على الإطلاق وقوف الرئيس ميقاتي الدائم الى جانبنا والتعاون المستمر مع وزير الاشغال العامة والنقل".



الهاشم

كما التقى رئيس المجلس الوزير السابق جوزيف الهاشم، وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية".



جلسة عامة

على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 22 تشرين الاول 2024 وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لإنتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين وعملاً باحكام المادة 19 من النظام الداخلي لإنتخاب أعضاء اللجان النيابية .