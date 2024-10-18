التقرير الرقم 22 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن

وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 22 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن، وجاء فيه:



"خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 87 غارة جوية على ناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10333 إعتداء.



صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 6 شهداء و69 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2418 شهيداً و11336 جريحاً.



لتاريخه تم فتح 1098 مركزاً لاستقبال النازحين منها 902 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.



تستمر حركة النزوح ووصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 191501 نازحاً (44646 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.



تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.



من تاريخ 23 أيلول لغاية 18 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 335948 مواطناً سورياً و 135181 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.



تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات.



أعلنت الهيئة العليا للإغاثة أن سفير باكستان سلّم اليوم في البيال حمولة طائرة المساعدات الباكستانية التي وصلت الى لبنان وتشمل 90 طناً من المساعدات الإنسانية والاغاثية.



بناء على وزير الصحة هناك 233 مركز رعاية أولية تخدم 788 مركز إيواء في المناطق ووزع عليها مليون و600 الف علبة دواء.