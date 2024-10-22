بلدية المنصورية المكلس الديشونية تشجب وتنفي علاقتها برمي مناشير تحريضية ضمن نطاقها البلدي (صورة)

نفت بلدية المنصورية المكلس الديشونية نفياً قاطعاً ما أُشيع عن رمي مناشير تحريضية تطلب من عناصر حزب الله وحركة امل ترك المنطقة.

وقالت في بيان انها بصدد متابعة الموضوع مع الجهات الامنية المختصة.