هيئة مكتب مجلس النواب اجتمعت برئاسة بري: إعتبار اللجان قائمة وفقا لقاعدة إستمرارية المؤسسات حتى يتم إنتخابها

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري إجتماعا لهيئة مكتب المجلس. وبعد الإجتماع صدر البيان الآتي :



"في الجلسة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ 22 تشرين الاول عام 2024، موعد إنتخاب اللجان النيابية لم يكتمل النصاب القانوني وبعد التشاور بين أعضاء هيئة مكتب المجلس صدر الآتي :



"إن هيئة مكتب مجلس النواب بناء على أحكام النظام الداخلي وبناء على سوابق إعتمدها المجلس النيابي وإستشارة قانونية من الدكتور ادمون رباط التي قضت بإعتبار اللجان النيابية قائمة وفقا لقاعدة إستمرارية المؤسسات حتى يتم إنتخابها، تقرر :



- إعتبار أعضاء هيئة المكتب واللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين.

- ابلاغ رؤساء ومقرري اللجان وأعضائها مضمون هذا القرار" .



وأشار البيان الى السوابق التي تم فيها اعتماد هذا القرار:

- جلسة 16 اذار 1976.

- جلسة 21 اذار 1989.

- جلسة 19 اذار 2019.