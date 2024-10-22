الطائرة الإغاثية العاشرة ضمن "الجسر الجوي السعودي" وصلت الى لبنان (صور)

وصلت إلى مطار بيروت الطائرة الإغاثية العاشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، و على متنها المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والإيوائية والطبية و حليب الاطفال، وذلك في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن.