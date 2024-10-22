مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله: نعلن مسؤوليتنا عن استهداف منزل نتنياهو والقرض الحسن تحسبت لهذا اليوم

اعتبر مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف أن "الولايات المتحدة شريكة في العدوان الاسرائيلي على لبنان وشعبه وهي من تمده بالسلاح والذخائر وهي المسؤولة الأولى عن المجازر البشعة التي تطال شعبنا ولن يغير وصول موفدها الى بيروت من القول إن "أميركا هي أمّ الإرهاب"".



وأكد عفيف أن "ثقتنا برئيس مجلس النواب نبيه بري تامة وكاملة ونؤكد على موقفه القاطع ألا مفاوضات تحت النار".



وشدد عفيف على أن "المقاومة الاسلامية تعلن مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا واستهداف منزل مجرم الحرب نتنياهو"، معتبرا أن "ما يُنتزع من الأسرى من تصريحات وأقوال تحت الضغط لا قيمة له على الإطلاق، ونحن قوم لا نترك أسرانا في السجون".



إلى ذلك، أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله أن "مؤسسة القرض الحسن تحسبت لهذا اليوم وستقوم بما هو واجب عليها تجاه المودعين"، مشددا على أن "حزب الله لا يستلم مخصصاته من مؤسسة القرض الحسن"



وأضاف: "الحديد بالحديد والدم بالدم والنار بالنار ولن تقام أي مستوطنة صهيونية على أرض الجنوب والمقاومة ومنظومة السيطرة والتنسيق بألف خير"، مؤكدا أن "لن يطول الوقت حتى يكون لدينا أسرى للعدو وسنتفاوض عليهم".