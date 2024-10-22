إصابات طفيفة لـ 3 مسعفين من الصليب الأحمر خلال عملية إنقاذ في النبطية

أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان انه" اثر الغارة على منطقة النبطية ظهر اليوم، وبعد اجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفل، تحركت طواقم الصليب الأحمر اللبناني وقوامها 4 سيارات مع فرقها وبدأت عملية المسح من أجل البحث عن المصابين لإسعافهم وإنقاذهم، فتعرٌض الموقع للاستهداف عند الساعة حوالي الساعة 2:00 بعد الظهر فأصيب 3 مسعفين بجروح طفيفة جراء الشظايا فتم نقلهم إلى مستشفى حمود صيدا وحالتهم لا تدعو للقلق".



