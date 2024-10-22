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إجتماعات وإتصالات للحواط وأبي رميا في إطار متابعة أوضاع النازحين في قضاء جبيل
أخبار لبنان
2024-10-22 | 09:40
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إجتماعات وإتصالات للحواط وأبي رميا في إطار متابعة أوضاع النازحين في قضاء جبيل
عقد النائبان زياد الحواط وسيمون أبي رميا سلسلة إجتماعات وأجريا إتصالات بالمعنيين في إطار متابعة أوضاع النازحين في قضاء جبيل ومواكبة ما يجري، وتأمين الحاجات والمستلزمات الضرورية لهم، سعياً لتوفير حسن الاستقبال للنازحين وتأمين الإحتياجات المطلوبة.
كما بحثا موضوع التعديات على الأملاك الخاصة في أفقا والغابات وعدد من البلدات الجبيلية.
وتواصل النائبان في هذا الإطار مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات القضائية.
وطالبا بتنفيذ الأحكام ، مؤكدين ضرورة إزالة المخالفات بأسرع وقت ممكن ، وإقامة حواجز ثابتة في العديد من القرى الجبيلية لتأمين سلامة الناس وإحلال الأمن .
وشدّد الحواط وأبي رميا على توفير الإهتمام اللازم بالنازحين، تحت سقف احترام القانون وحماية الملكيات الخاصة والعامة.
وأشارا إلى مسؤولية الناس في التأكد من هوية الأشخاص الذين يستأجرون المنازل ، وضرورة التدقيق من أوضاعهم. وأكدا التمسك بالعيش المشترك الحقيقي في قضاء جبيل ، الذي يعتبر نموذجاً ومثالاً يحتذى به، مشدّدين على صيانته والمحافظة عليه في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها لبنان.
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