أدرعي توجه للصحفيين الذين شاركوا في الجولة في مستشفى الساحل... وهذا ما قاله

#عاجل 🔴 إلى الصحفيين في بيروت، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في الجولة الإعلامية اليوم في #مستشفى_الساحل



فيما يلي تفاصيل وتعليمات الدخول إلى الملجأ الذي كشفنا عنه أمس، الخاص بحزب الله الإرهابي:



🔸وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا، أحد مداخل الملجأ التحت أرضي الخاص بالمدعو حسن نصر… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2024

توجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفخاي أدرعي إلى الصحفيين في بيروت، الذين شاركوا في الجولة الإعلامية اليوم في مستشفى الساحل.وقال أدرعي عبر موقع "إكس": "إلى الصحفيين في بيروت، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في الجولة الإعلامية اليوم في مستشفى الساحل، في ما يلي تفاصيل وتعليمات الدخول إلى الملجأ الذي كشفنا عنه أمس، الخاص بحزب الله:-"وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا، أحد مداخل الملجأ التحت أرضي الخاص بحسن نصر الله يقع في الجهة الشرقية من عمارة الاحمدي، الواقعة جنوبي المستشفى. يُخزن في طابق السرداب، الذي يقع في الطابق -2، أكثر من نصف مليار دولار نقدًا وذهبًا.-نود التنويه مع التشديد، إلى أن المدخل قد يكون مخفيًا باستخدام وسائل متعددة، مما قد يصعب عملية العثور عليه. ندعوكم لاستكشاف الموقع الذي يحتفظ فيه حزب الله بأموال تعود إلى الشعب اللبناني".