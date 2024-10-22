أدرعي توجه للصحفيين الذين شاركوا في الجولة في مستشفى الساحل... وهذا ما قاله

#عاجل 🔴 إلى الصحفيين في بيروت، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في الجولة الإعلامية اليوم في #مستشفى_الساحل
فيما يلي تفاصيل وتعليمات الدخول إلى الملجأ الذي كشفنا عنه أمس، الخاص بحزب الله الإرهابي:
🔸وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا، أحد مداخل الملجأ التحت أرضي الخاص بالمدعو حسن نصر…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2024
#عاجل 🔴 إلى الصحفيين في بيروت، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في الجولة الإعلامية اليوم في #مستشفى_الساحل
فيما يلي تفاصيل وتعليمات الدخول إلى الملجأ الذي كشفنا عنه أمس، الخاص بحزب الله الإرهابي:
🔸وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا، أحد مداخل الملجأ التحت أرضي الخاص بالمدعو حسن نصر…