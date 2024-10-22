أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على مقرات لقوة الرضوان في الحوش جنوبي لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي أغار على مجمعات قيادة وسيطرة لحزب الله، شملت مقرات لقوة الرضوان في منطقة الحوش جنوبي لبنان.



وكتب ادرعي عبر "إكس":



"الجيش الاسرائيلي أغار على مجمعات قيادة وسيطرة لحزب الله الارهابي شملت مقرات لقوة الرضوان في منطقة الحوش جنوبي لبنان.



-أغارت الطائرات الاسرائيلية بتوجيه من القيادة الشمالية خلال اليوم في منطقة الحوش في جنوب لبنان على نحو عشرة مجمعات قيادة وسيطرة تابعة لوحدات مختلفة في حزب الله ومن ضمنها مقرات لقوة الرضوان.



-لقد روج حزب الله انطلاقًا من هذه المجمعات عمليات إرهابية ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش الاسرائيلي.



-منذ وقت طويل، يستولي حزب الله بشكل منهجي على مناطق مدنية ودينية في أنحاء لبنان لتنفيذ اعتداءات ومخططات ارهابية بشكل يعرض سكان لبنان للخطر.



-قبل الغارات، تم اتخاذ خطوات عديدة بهدف تقليص احتمال اصابة مدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة واستطلاعات من الجو وتوجيه انذارات عديدة عبر منصات مختلفة إلى السكان في المنطقة.



-تأتي هذه الضربات في اطار الجهود المتواصلة لاستهداف أنشطة حزب الله وعرقلة محاولاته إعمار قدراته العسكرية.