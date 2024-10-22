الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
8
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
8
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سفارات لبنان في الخارج اعلنت عن نشاطاتها لحشد الدعم للبنان وتأمين المساعدات للبنانيين
أخبار لبنان
2024-10-22 | 13:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سفارات لبنان في الخارج اعلنت عن نشاطاتها لحشد الدعم للبنان وتأمين المساعدات للبنانيين
أعلنت سفارات لبنان في الخارج في بيان، عن نشاطاتها في إطار "الجهود والمساعي الدبلوماسية للبعثات اللبنانية في الخارج لحشد الدعم للبنان وتأمين المساعدات الاغاثية والإنسانية التي يحتاجها الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي:
- اجتمع القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية في واشنطن وائل هاشم مع مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا لمكتب المساعدات الإنسانية في "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" USAID، لمتابعة كيفية توزيع مبلغ الـ 157 مليون دولار المخصص للبنان. كما التقى للغرض نفسه مع مديرة "مكتب السكان واللاجئين والهجرة" PRM في وزارة الخارجية الأميركية، والذي يقوم بتمويل منظمات أممية تعمل في لبنان كـ "اليونيسيف" و"منظمة الصحة العالمية". وقد وفّر المكتب مبلغ 23 مليون دولار أميركي للمساعدة الانسانية لتاريخه.
- تنظّم سفارة لبنان لدى المملكة المتحدة بداية شهر تشرين الثاني المقبل، بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف"، منتدى لجمع التبرعات لصالح "اليونيسيف" من أجل حملتها الخاصة بلبنان.
- اجتمع القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان لدى الكويت أحمد عرفة بمساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التعاون الدولي السفير حمد المشعان الذي وضعه في أجواء الخطوات العملية التي تقوم بها الحكومة الكويتية لتسيير جسر جوي اغاثي الى لبنان في أقرب وقت ممكن.
- أطلقت سفارة لبنان لدى المغرب حملة لجمع التبرعات لصالح القطاع الصحي في لبنان، وقد لبى أبناء الجالية اللبنانية النداء ونجحوا في جمع طن ونصف الطن تقريباً من الأدوية التي تحتاجها وزارة الصحة اللبنانية. وقد اُرسلت شحنة الادوية الى بيروت وتسلمتها وزارة الصحة.
- زار وفد من نادي "روتاري" القاهرة مقر السفارة للوقوف على الاحتياجات الطبية والاغاثية التي يمكن للنادي المساهمة بها لصالح الشعب اللبناني. وقد زوّد سفير لبنان علي الحلبي الوفد بلائحة المساعدات الطبية والاغاثية التي يحتاجها لبنان. وأبدى نادي "روتاري" عن رغبته بإرسال مساعدات طبية، وأدوية أمراض مزمنة وغسيل كلى.
- تبّرع رجل أعمال مصري بمبلغ مئتي ألف دولار أميركي لصالح مؤسسة الصليب الأحمر اللبناني لدعم جهودها في إغاثة الشعب اللبناني، في لفتة إنسانية نبيلة".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
لبنان
الخارج
اعلنت
نشاطاتها
الدعم
للبنان
وتأمين
المساعدات
للبنانيين
التالي
"هل تتخلى الدولة عنّا كما حصل في السابق؟"...نداء استغاثة من اهالي رميش رفضًا لاخلاء مخفر رميش (فيديو)
"الاخبار" تنشر تفاصيل ورقة هوكشتين عن الصيغة الجديدة للقرار 1701
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-10-21
الخارجية الإيرانية: اختيار رئيس للبنان شأن خاص باللبنانيين والقوى الفاعلة على الساحة السياسية ومنها حزب الله ولا نية لدينا للتدخل في الشأن اللبناني أو شؤون أي دولة أخرى
خبر عاجل
2024-10-21
الخارجية الإيرانية: اختيار رئيس للبنان شأن خاص باللبنانيين والقوى الفاعلة على الساحة السياسية ومنها حزب الله ولا نية لدينا للتدخل في الشأن اللبناني أو شؤون أي دولة أخرى
0
صحف اليوم
2024-10-17
جهود فرنسية وقطرية لحشد الدعم للبنان ووقف العدوان الاسرائيلي لكن لا مؤشرات حتى الآن (الجمهورية)
صحف اليوم
2024-10-17
جهود فرنسية وقطرية لحشد الدعم للبنان ووقف العدوان الاسرائيلي لكن لا مؤشرات حتى الآن (الجمهورية)
0
خبر عاجل
2024-10-15
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريّ: أولويتنا في لبنان وقف الحرب وأجرينا اتصالات موسعة مع الساسة اللبنانيين
خبر عاجل
2024-10-15
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريّ: أولويتنا في لبنان وقف الحرب وأجرينا اتصالات موسعة مع الساسة اللبنانيين
0
آخر الأخبار
2024-10-10
هاغوب بقرادونيان لـ"جدل": ما فهمته ان وزير الخارجية الايراني قال أنه على اللبنانيين اتخاذ قرار وقف الاعتداءات على لبنان
آخر الأخبار
2024-10-10
هاغوب بقرادونيان لـ"جدل": ما فهمته ان وزير الخارجية الايراني قال أنه على اللبنانيين اتخاذ قرار وقف الاعتداءات على لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:48
مولوي: نلاحق مطلقي الشائعات... والمعطيات لا توحي بحرب أو فتنة داخلية
أخبار لبنان
14:48
مولوي: نلاحق مطلقي الشائعات... والمعطيات لا توحي بحرب أو فتنة داخلية
0
خبر عاجل
14:31
انذار من أدرعي الى سكان الضاحية الجنوبية...
خبر عاجل
14:31
انذار من أدرعي الى سكان الضاحية الجنوبية...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الصناعة الغذائية اللبنانية... رسالة صمود في وجه التحديات
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الصناعة الغذائية اللبنانية... رسالة صمود في وجه التحديات
0
أمن وقضاء
14:06
غارات إسرائيلية عنيفة طالت الهرمل وبعلبك والبزالية... هذه آخر المستجدات في المنطقة
أمن وقضاء
14:06
غارات إسرائيلية عنيفة طالت الهرمل وبعلبك والبزالية... هذه آخر المستجدات في المنطقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:01
الجيش الإسرائيلي: سقوط مسيرة في جنوب لبنان بعد إصابتها ولا خوف من تسرب معلومات ويجري التحقيق في الحادث
آخر الأخبار
14:01
الجيش الإسرائيلي: سقوط مسيرة في جنوب لبنان بعد إصابتها ولا خوف من تسرب معلومات ويجري التحقيق في الحادث
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-27
مآسي النزوح مستمرة... ولكن التضامن يخفف من وطأة الوضع
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-27
مآسي النزوح مستمرة... ولكن التضامن يخفف من وطأة الوضع
0
خبر عاجل
2024-10-09
المقاومة الاسلامية: استهداف قوة لجنود العدو حاولت التسلل من رأس الناقورة تجاه المشيرفة بمسيّرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة
خبر عاجل
2024-10-09
المقاومة الاسلامية: استهداف قوة لجنود العدو حاولت التسلل من رأس الناقورة تجاه المشيرفة بمسيّرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة
0
خبر عاجل
2024-10-17
بعد توجيه انذارات لسكان في البقاع... الجيش الاسرائيلي ينذر سكان منطقة صور - الحوش
خبر عاجل
2024-10-17
بعد توجيه انذارات لسكان في البقاع... الجيش الاسرائيلي ينذر سكان منطقة صور - الحوش
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:12
في قمة بريكس... روسيا تخطط لهزيمة الدولار
أخبار دولية
14:12
في قمة بريكس... روسيا تخطط لهزيمة الدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الصناعة الغذائية اللبنانية... رسالة صمود في وجه التحديات
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الصناعة الغذائية اللبنانية... رسالة صمود في وجه التحديات
0
أمن وقضاء
14:06
غارات إسرائيلية عنيفة طالت الهرمل وبعلبك والبزالية... هذه آخر المستجدات في المنطقة
أمن وقضاء
14:06
غارات إسرائيلية عنيفة طالت الهرمل وبعلبك والبزالية... هذه آخر المستجدات في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الـLBCI من الشوف تنقل صورة مساندة الشعب للشعب
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الـLBCI من الشوف تنقل صورة مساندة الشعب للشعب
0
أخبار دولية
13:58
الإمارات معك يا لبنان للأسبوع الثاني على التوالي... إقبال كثيف وتمديد للحملة
أخبار دولية
13:58
الإمارات معك يا لبنان للأسبوع الثاني على التوالي... إقبال كثيف وتمديد للحملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
من رب ثلاثين الى بلدة الطيبة فالمشرفة... هكذا يبدو الميدان الجنوبي
تقارير نشرة الاخبار
13:57
من رب ثلاثين الى بلدة الطيبة فالمشرفة... هكذا يبدو الميدان الجنوبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
جلسة إنتخاب اللجان من دون نصاب واعتماد سابقة للتمديد لها
تقارير نشرة الاخبار
13:56
جلسة إنتخاب اللجان من دون نصاب واعتماد سابقة للتمديد لها
0
أمن وقضاء
13:54
على الرغم من الإستهداف الإسرائيلي لنقطة المصنع... النزوح باتجاه سوريا مستمر
أمن وقضاء
13:54
على الرغم من الإستهداف الإسرائيلي لنقطة المصنع... النزوح باتجاه سوريا مستمر
0
أمن وقضاء
13:45
النبطية تعرضت لقصف عنيف بعد الظهر... هكذا تبدو الصورة من الجنوب
أمن وقضاء
13:45
النبطية تعرضت لقصف عنيف بعد الظهر... هكذا تبدو الصورة من الجنوب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:06
المشهد من منطقة الأوزاعي التي قصفت للمرة الأولى...ولحظة "الضربة الثانية" (فيديو)
أخبار لبنان
17:06
المشهد من منطقة الأوزاعي التي قصفت للمرة الأولى...ولحظة "الضربة الثانية" (فيديو)
2
أخبار لبنان
04:33
أدرعي الى الاعلاميين الذين يقومون بجولة في مستشفى الساحل: انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم
أخبار لبنان
04:33
أدرعي الى الاعلاميين الذين يقومون بجولة في مستشفى الساحل: انتقلوا إلى الاماكن المحددة التي كشفنا عنها ولا تضيعوا وقتكم
3
خبر عاجل
14:31
انذار من أدرعي الى سكان الضاحية الجنوبية...
خبر عاجل
14:31
انذار من أدرعي الى سكان الضاحية الجنوبية...
4
أخبار لبنان
07:06
أدرعي: تحذير إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الغبيري
أخبار لبنان
07:06
أدرعي: تحذير إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الغبيري
5
خبر عاجل
16:16
مصدر أمني رفيع المستوى لرويترز: استشهاد 3 على الأقل وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية على حي في بيروت قرب مستشفى حكومي رئيسي
خبر عاجل
16:16
مصدر أمني رفيع المستوى لرويترز: استشهاد 3 على الأقل وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية على حي في بيروت قرب مستشفى حكومي رئيسي
6
خبر عاجل
07:26
مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف: المقاومة الاسلامية تعلن مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا واستهداف منزل مجرم الحرب نتنياهو و"إن لم تصل اليك أيدينا في المرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان"
خبر عاجل
07:26
مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف: المقاومة الاسلامية تعلن مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا واستهداف منزل مجرم الحرب نتنياهو و"إن لم تصل اليك أيدينا في المرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان"
7
خبر عاجل
16:58
مشاهد من الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الغارات التي استهدفتها (فيديو)
خبر عاجل
16:58
مشاهد من الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الغارات التي استهدفتها (فيديو)
8
أخبار لبنان
17:53
حزبُ الله نشر مشاهدَ من عمليةِ استهدافِه تجمّعًا لجنودِ جيشِ العدو الإسرائيليّ قربَ موقع راميا
أخبار لبنان
17:53
حزبُ الله نشر مشاهدَ من عمليةِ استهدافِه تجمّعًا لجنودِ جيشِ العدو الإسرائيليّ قربَ موقع راميا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More