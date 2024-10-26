أكد المتحدث باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي على أن "جنود حفظ السلام يواصلون عملهم الأساسي المتمثل في مراقبة ما يحدث على الأرض ورفع التقارير رغم التحديات".وقال تيننتي عبر "الوكالة الوطنية للاعلام": "لا زلنا في كل مواقعنا، ونعني بذلك كل موقع من هذه المواقع".