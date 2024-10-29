الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أدرعي: تدمير مركز قيادة لحزب الله تحت الأرض وحقل عبوات ناسفة في جنوب لبنان

أخبار لبنان
2024-10-29 | 08:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أدرعي: تدمير مركز قيادة لحزب الله تحت الأرض وحقل عبوات ناسفة في جنوب لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أدرعي: تدمير مركز قيادة لحزب الله تحت الأرض وحقل عبوات ناسفة في جنوب لبنان

كشف المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي عبر منصة "اكس" ان " قوات لواء "كرملي" (2) تواصل النشاط الميداني المركّز في جنوب لبنان تحت قيادة الفرقة 146 حيث وخلال نشاط القوات تم كشف وتدمير مقر قيادة تحت أرضي لمنظمة حزب الله. يشمل المقر بنى تحتية تحت الأرض تصل إلى عمق حوالي 8 أمتار."

وقال "كما تم كشف وتدمير بنية تحتية تحت الأرض تحتوي على حقل من العبوات الناسفة احتوت على نصف طن من المتفجرات. تم حفر هذه البنية من قِبل حزب الله قبل عدة سنوات وسط منطقة سكنية في قلب قرية في جنوب لبنان. تم تدمير البنية والمتفجرات."
 
 
 

أخبار لبنان

تدمير

قيادة

الأرض

عبوات

ناسفة

لبنان

LBCI التالي
قراران لوزارة التربية حول أعمال تسجيل التلامذة في المؤسسات الرسمية وتمديد ولاية لجان الأهل
بيان بشأن أمانات السجل العقاري في بعبدا والشوف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-10-28

الجيش الإسرائيلي: جولة لهاليفي داخل مجمع تحت الأرض لحزب الله في جنوب لبنان تم تدميره نهاية الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-26

أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يكشف ويدمر منشأة استراتيجية تحت أرضية لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-25

أدرعي: كشف مجمعيْن وتدميرهما تحت الأرض في جنوب لبنان والعثور على كمية هائلة من الوسائل القتالية

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-08

أدرعي: القضاء على المئات من عناصر حزب الله وتدمير البنى التحتية ومئات الوسائل القتالية في جنوب لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:12

تقرير لجنة الطوارئ الرقم 31: 138 غارة و77 شهيداً و180 جريحاً

LBCI
أخبار لبنان
12:48

الكتائب: أي مقترحات حلول لا بد أن تحصر السلاح بيد الجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
12:46

مخزومي: الأولوية هي للدفع باتجاه التوصل إلى حل دبلوماسي يضع حدا للحرب الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
12:28

غارة على حارة صيدا وسقوط شهداء (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-09-29

أسرار الصحف 29-09-2024

LBCI
خبر عاجل
2024-10-11

آموس هوكستين للـLBCI: الولايات المتحدة وأنا لم نعط أي ضوء أخضر لأي عمليات عسكرية في لبنان وخلال فترة إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة كان الرئيس بايدن يعمل جاهدًا على محاولة تحقيق وقف لإطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-22

سليم عون للـLBCI: الغرب لا يريد تسليح الجيش اللبناني لمواجهة اسرائيل

LBCI
خبر عاجل
12:12

غارة اسرائيلية على حارة صيدا (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:57

عماد الأشقر للـLBCI: وزير التربية يُمدّد التسجيل بالمدارس الرسمية حتى 21 تشرين الثاني

LBCI
أخبار لبنان
09:39

بدء التدريس عن بعد في الجامعة اللبنانية...

LBCI
أخبار لبنان
09:20

جولة للـLBCI في الضاحية الجنوبية... حجم الدمار هائل

LBCI
أخبار لبنان
09:17

القصف طال مجدداً طريق المصنع...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

الحلبي: العام الدراسي في التعليم الرسمي ينطلق الاثنين المقبل

LBCI
أخبار لبنان
07:50

نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:36

غارة على بعلبك أوقعت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:35

النبطية تشهد قصفاً متواصلاً.. اليكم الصورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:35

القصف العنيف على بلدات قضاء صور مستمرّ...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:52

غالانت ينشر صورة لنعيم قاسم: تعيين موقت... ليس لفترة طويلة

LBCI
خبر عاجل
07:00

وزير الطاقة الإسرائيلي بشأن تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله: كل من يقف على رأس الحزب هدف للاغتيال

LBCI
خبر عاجل
12:21

بدء قبول طلبات امتحان السوق لهذه الفئات...

LBCI
خبر عاجل
06:04

فقدان الاتصال مع عدد من العائلات في وطى الخيام من الساعة ٥:٣٠ مساء أمس بعد دخول الجيش الاسرائيلي الى الحي الذي يقطنون فيه وسط غياب تام للصليب الاحمر اللبناني وقوات اليونيفيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

خرق اسرائيل لحزب الله قد يكون وصل إلى داخل الثلاجات

LBCI
أخبار لبنان
06:25

تحذير اسرائيلي إلى سكان قرى عدة في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:24

حزب الله: انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
06:22

اليكم الناجية الوحيدة من مجزرة العلّيق (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More