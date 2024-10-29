أدرعي: تدمير مركز قيادة لحزب الله تحت الأرض وحقل عبوات ناسفة في جنوب لبنان

#عاجل تدمير مركز قيادة لحزب الله تحت الأرض وحقل عبوات ناسفة في جنوب لبنان
🔸تواصل قوات لواء "كرملي" (2) النشاط الميداني المركّز في جنوب لبنان تحت قيادة الفرقة 146 حيث وخلال نشاط القوات تم كشف وتدمير مقر قيادة تحت أرضي لمنظمة حزب الله الإرهابية. يشمل المقر بنى تحتية تحت الأرض تصل… pic.twitter.com/LxfGbm9ATR
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 29, 2024
#عاجل تدمير مركز قيادة لحزب الله تحت الأرض وحقل عبوات ناسفة في جنوب لبنان
🔸تواصل قوات لواء "كرملي" (2) النشاط الميداني المركّز في جنوب لبنان تحت قيادة الفرقة 146 حيث وخلال نشاط القوات تم كشف وتدمير مقر قيادة تحت أرضي لمنظمة حزب الله الإرهابية. يشمل المقر بنى تحتية تحت الأرض تصل… pic.twitter.com/LxfGbm9ATR