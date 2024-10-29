أدرعي: تدمير مركز قيادة لحزب الله تحت الأرض وحقل عبوات ناسفة في جنوب لبنان

كشف المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي عبر منصة "اكس" ان " قوات لواء "كرملي" (2) تواصل النشاط الميداني المركّز في جنوب لبنان تحت قيادة الفرقة 146 حيث وخلال نشاط القوات تم كشف وتدمير مقر قيادة تحت أرضي لمنظمة حزب الله. يشمل المقر بنى تحتية تحت الأرض تصل إلى عمق حوالي 8 أمتار."



وقال "كما تم كشف وتدمير بنية تحتية تحت الأرض تحتوي على حقل من العبوات الناسفة احتوت على نصف طن من المتفجرات. تم حفر هذه البنية من قِبل حزب الله قبل عدة سنوات وسط منطقة سكنية في قلب قرية في جنوب لبنان. تم تدمير البنية والمتفجرات."