مصدران مطلعان لرويترز: جهد حقيقي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله

أعلن مصدران مطلعان لرويترز اليوم الأربعاء إن وسطاء أميركيين يعملون على مقترح لوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله بداية من وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما.



وقال المصدران، وهما شخص مطلع على المحادثات ودبلوماسي كبير يعمل في لبنان، إن فترة الشهرين ستستخدم لاتمام التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الذي اعتُمد في عام 2006 للحفاظ على جنوب لبنان خاليا من الأسلحة التي لا تنتمي إلى الدولة اللبنانية.



ولم ترد السفارة الأميركية في لبنان بعد على طلب للتعليق.



وأضاف الدبلوماسي الكبير والمصدر المُطلع على المحادثات لرويترز أن الهدنة التي تستمر 60 يوما حلت محل مقترح الشهر الماضي من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى والذي تضمن وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما تمهيدا لدخول القرار 1701 حيز التنفيذ بالكامل.



ومع ذلك حذر المصدران من أن الاتفاق قد ينهار. إذ قال الدبلوماسي "هناك جهد حقيقي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن لا يزال من الصعب تحقيقه".



وقال المصدر المطلع على المحادثات إن أحد البنود التي لا تزال إسرائيل تضغط من أجل إدراجها هو القدرة على "التطبيق المباشر" للهدنة من خلال الضربات الجوية أو العمليات العسكرية الأخرى ضد حزب الله في حال خرقه للاتفاق.



وأفاد موقع أكسيوس، نقلا عن ثلاثة مصادر لم يحددها، بأن هوكستين ومستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت مكجورك سيصلان إلى إسرائيل غدا الخميس لمحاولة إتمام الاتفاق المتعلق بلبنان والذي يمكن تنفيذه في غضون أسابيع.