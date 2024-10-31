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رسالة مفتوحة من لجنة مهرجانات بعلبك الى المنظمات الدولية لحماية المدينة وموقعها الأثرية

أخبار لبنان
2024-10-31 | 12:26
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رسالة مفتوحة من لجنة مهرجانات بعلبك الى المنظمات الدولية لحماية المدينة وموقعها الأثرية
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رسالة مفتوحة من لجنة مهرجانات بعلبك الى المنظمات الدولية لحماية المدينة وموقعها الأثرية

دعت لجنة مهرجانات بعلبك الدوليّة "جميع رؤساء البعثات الدبلوماسيّة، والمنظمات الدوليّة، والمختصّين في حماية التراث، وكافة الجهات المؤثرة في العالم، إلى التحرّك السريع لوقف الاعتداءات المتكررة على مدينة بعلبك وموقِعها الأثري، المسجّل على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظّمة اليونسكو منذ العام 1984".
 
واشارت اللجنة في رسالة مفتوحة إلى أن " الاعتداءات طالت مُحيط القلعة الأثريّة ما أسفَر عن أضرار مباشرة لأحد معالمها المعروف بـ "ثكنة غورو"، بالإضافة إلى الأضرار غير المباشرة الناتجة عن الدخان الأسود والانفجارات التي أثّرت على الأحجار القديمة وتسبّبت في تصدعات في الهياكل الهشّة".
 
وشددت على أن " هذه الاعتداءات تمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدوليّة، بما في ذلك اتفاقيّة التراث العالمي لعام 1972 واتفاقيّة لاهاي لعام 1954 حول حماية التراث في مناطق النزاعات".
 
وتابع بيان لجنة مهرجانات بعلبك: "يعود تاريخ بعلبك إلى أكثر من 11 ألف عام، حيث يحتوي موقعها على آثار فينيقيّة ورومانيّة وعربيّة، وتُعتبر هياكلها ومعابدها الرومانيّة من الأكبر والأكثر حفظاً في العالم. كما أنّها تجسّد أجمل ما اختزنه العالم القديم من ثروات نتيجة التبادل الثقافي والتجاري والحضاري، وقد اجتمعت كلّ هذه الثروات في هذا الموقع الذي بات رمزًا للتراث الإنساني المشترك.
 
بعد عام، سنحتفل بالذكرى الخامسة والسبعين لمهرجانات بعلبك الدوليّة، التي استضافت فنانين من مختلف أنحاء العالم، وشهدت ولادة ليالي الفلكلور اللبناني. لقد عملنا بالتعاون مع المجتمع المحلي على المحافظة على هذا الموقِع مساحةً تتفاعل فيها قيَم الانفتاح والتعاون والفرح من خلال الفنّ ولغتِه الانسانيّة الجامعة.

تستحقّ بعلبك اهتمام العالم بأسره، لكي لا تغرق "مدينة الشمس" في الظلام، وتبقى شعاع أمل يضيء جمالا.

فلنحافظ سويّاً على بعلبك، ونحمي التراث العالمي".

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