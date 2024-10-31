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شارل عربيد لـ "جدل": لاعادة تكوين السلطة... والاتفاق الاساسي هو بين اميركا وايران

أخبار لبنان
2024-10-31 | 16:08
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شارل عربيد لـ &quot;جدل&quot;: لاعادة تكوين السلطة... والاتفاق الاساسي هو بين اميركا وايران
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شارل عربيد لـ "جدل": لاعادة تكوين السلطة... والاتفاق الاساسي هو بين اميركا وايران

أعلن رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد أن هناك مشكلة ثقة في المنطقة إذ من سيضمن وقف اطلاق النار إن حصل، واضاف: "فرنسا مهتمة لوضع لبنان على كل الصعد وتلعب دوراً في تقريب وجهات النظر لكن الاتفاق الاساسي هو بين اميركا وايران اما الاسرائيلي فقد أعلن ماذا يريد وهو أمن شمال اسرائيل للأبد".

وسأل خلال برنامج "جدل" عبر الـ LBCI: "مع النظام الاقليمي الذي يُرسم يبقى السؤال ماذا سيكون وضعنا كلبنان الهشّ في هذا النظام؟"
 
وشدد عربيد على وجوب اعادة تكوين السلطة والاتفاق على النظام الذي سنعيش به السنوات المقبلة. وأكد أن الجيش سيكون المدخل إلى الحل إذا سيتم تطبيق الـ1701 وغيره، من هنا ضرورة دعمه.

وتابع: "لا أحد ينتصر على الآخر ونحن نريد الإستقرار وأي حل يأخذنا إلى لبنان المستقر هو الأساس ، ولا يمكن وضع حزب الله على مسافة منا وهو جزء من لبنان، واعتقد أن هناك اسئلة يجب ان توجه لحزب الله لاحقاً، عن اللبننة وتقدميه للحلول".

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