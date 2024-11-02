تقرير لجنة الطوارئ الرقم 35: 109 غارات جوية و71 شهيداً و169 جريحاً

وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 35 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن جاء فيه:- خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 109 غارات جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في النبطية (57 غارة) الجنوب (26) وبعلبك الهرمل (24) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11876 إعتداء.- صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 71 شهيداً و 169 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2968 شهيداً و13319 جريحاً.- صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بيان أعلن ان غارات العدو الإسرائيلي على مدن وبلدات بعلبك الهرمل أدت إلى سقوط 52 شهيداً و72 جريحاً.- لتاريخه تم فتح 1133 مركزاً معتمداً لاستقبال النازحين منها 957 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.- وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 190083 نازحاً (44041 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.- من تاريخ 23 أيلول لغاية 2 تشرين الثاني 2024 سجّل الامن العام عبور 361300 مواطن سوري و 177864 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.- تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات.- تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.- صدر عن وزير التربية والتعليم العالي قرار يتعلق بإطلاق العام الدراسي 2024/2025 بتاريخ 4 تشرين الثاني 2024 حدّد فيه مسارات التدريس في المدارس الخاصة والرسمية.