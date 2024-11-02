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وزير الصّحة للـLBCI: على UNHCR أن تتحمّل مسؤولياتها..و8 مستشفيات خرجت عن الخدمة بشكلٍ كليّ
أخبار لبنان
2024-11-02 | 16:50
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وزير الصّحة للـLBCI: على UNHCR أن تتحمّل مسؤولياتها..و8 مستشفيات خرجت عن الخدمة بشكلٍ كليّ
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وزير الصّحة للـLBCI: على UNHCR أن تتحمّل مسؤولياتها..و8 مستشفيات خرجت عن الخدمة بشكلٍ كليّ
كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض ان " القطاع الصحيّ ودّع 179 شهيدًا جرّاء العدوان الاسرائيلي، وقد تعرّضت أكثر من 40 مستشفى للاعتداء بالاضافة الى استهداف اكثر من 243 سيارة اسعاف، وقد خرجت عن الخدمة 8 مستشفيات بشكل كليّ و7 بشكل جزئيّ".
وقال خلال حديث للـ LBCI "سنقوم ببرنامج من أجل معالجة "التروما" أو "الصدمات" لدى الأطفال في مستشفى الكرنتينا بتعاون مع الهلال الاحمر القطري واليونيسف".
واضاف "في ما يتعلّق بمستشفى برّ الياس قامت احدى المنظمات الدولية بفتحه ثمّ غادرت وسلّمته لوزارة الصحة التي تحتاج لامكانيات من اجل الاستمرار به لذا ستتعاون الوزارة مع مستشفى جامعيّ من أجل فتحه بصورة دائمة، ونحن نطلق برنامجًا يغطّي تكلفة دخول النازح إلى "الطوارئ" في كل مستشفياتنا الحكومية وبعض المستشفيات الخاصة".
وتابع "بعد انفجار المرفأ حصلنا على كميات من المساعدات أكبر مما حصلنا عليه اليوم لكننا واجهنا آنذاك مشكلة انتهاء صلاحية استخدام عدد كبير منها لذلك اليوم للشفافية ولاستخدامها قبل انتهاء صلاحياتها تُفرز لتُرسل وفقًا إلى المراكز".
ولفت الى ان "الدولة اللبنانية قبلت أن تأتي المساعدات عبر مؤسسات ومنظمات دولية وهنا تكمن مشكلة كبيرة في خلق انظمة موازية".
وأكد الأبيض أنه "يجب على UNHCR أن تتحمّل مسؤولياتها تجاه النازح السوري واذا ارادت مساعدته في قلب سوريا فما من مشكلة لدينا".
وقال "قمنا بـ267 فحص كوليرا وأتت نتيجتها سلبية ونحاول أن نتتبّع المصدر والاسبوع المقبل سنطلق حملة للتلقيح ضد شلل الاطفال".
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