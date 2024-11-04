الجيش الإسرائيلي: اغتلنا رياض رضا الغزاوي القيادي بقوة الرضوان التابعة لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين أنه اغتال رياض رضا الغزاوي القيادي بقوة الرضوان التابعة لحزب الله، وذلك في بلدة السلطانية بجنوب لبنان.



