الجيش: توقيف 8 أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:



ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات 6 أشخاص وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطنين (ع.ا.) و(ع.م.) و(ح.ج) في الضاحية الجنوبية لإقدامهم على سرقة منازل ومحلات تجارية بعد تنفيذ العدو الإسرائيلي غارات على المنطقة المذكورة، بالإضافة إلى تعاطيهم المخدرات.

• توقيف المواطن (م.م.) في منطقة بئر حسن – الضاحية الجنوبية لارتكابه نحو 30 عملية سرقة في منطقتَي الأشرفية والجميزة، وضبطت في منزله كمية من المسروقات.

• توقيف السوريَّين (ح.س.) و(ا.م.) في منطقة وطى المصيطبة – بيروت لحيازتهما كمية من المخدرات المعدّة للترويج، وضبطت في حوزتهما مسدسًا حربيًّا.

كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون – الشمال المواطنَين (ع.ع.) و(خ.خ.) لحيازتهما كمية كبيرة من المخدرات بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.



