"مركز الملك سلمان" يواصل توزيع مساعداته الإغاثية للنازحين في الجنوب وبيروت واقليم الخروب

أعلن "مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية" في بيان، انه "يواصل توزيع مساعداته الإغاثية من مواد غذائية و ايوائية على العائلات النازحة من محافظة الجنوب وبيروت والتي وزعت في مناطق إقليم الخروب وبيروت ، حيث شملت المساعدات المقدمة اليوم ما يقارب ٢٩٥ عائلة نازحة و استفاد منها أكثر من ١٥٠٠ فرد".