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إعادة فتح الطريق بين انصار والدوير ومن كوثرية الرز الى منطقة أبو الاسود
أخبار لبنان
2024-11-07 | 02:36
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إعادة فتح الطريق بين انصار والدوير ومن كوثرية الرز الى منطقة أبو الاسود
أدّى العدوان الذي تعرّضت له منطقة معتقل انصار سابقًا بين بلدتي انصار والدوير الى تدمير مبنى بغارة، نفذتها الطائرات الإسرائيلية كانت اغارت عليه سابقًا.
وتسببت الغارة بإقفال الطريق بين البلدتين، عملت فرق الدفاع المدنيّ في الهيئة الصحية الاسلامية من مركز انصار التطوعي على رفع الركام وفتحها.
كما تسببت غارة معادية بتدمير منزل على طريق بلدة كوثرية الرز، تدميرًا كاملًا، وبإقفال الطريق المؤدية نحو منطقة ابو الاسود-صور، وقامت جرافة صغيرة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية ايضًا باعادة فتحها، بعد ازالة الردم والركام عنها.
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