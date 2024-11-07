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الدردري: للتحضير لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

أخبار لبنان
2024-11-07 | 06:26
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الدردري: للتحضير لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار
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الدردري: للتحضير لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

أكّد مدير المكتب الإقليميّ للدول العربية عبد الله الدردري أنّ الـUNDP فخور بأنّه شريك في بناء إدارة الكوارث.

ولفت، في مؤتمر صحافيّ، إلى مناقشة الدراسات الضرورية، للتحضير، لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.

وقال: "ما يهمّنا هو تعزيز عملنا في الوضع الراهن وأن يكون لدينا المعرفة الضرورية لمرحلة ما بعد الحرب وتأمين الموارد الضرورية ولن نتخلى عن لبنان والشراكة بيننا تتعزز في مصلحة المواطن."

وأوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أنّ خلية الطوارئ ناقشت دراسة الـUNDP ودراسات أخرى، في شأن النهوض وإعادة الإعمار.

وقال: "من الضروريّ مناقشة، في اليوم التالي من الحرب طريقة التّعاون مع الـUNDP، لدعم المؤسسات الوطنية، لتنهض."
 

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