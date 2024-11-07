منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس سيزور بيروت: سياسة ترامب الوصول الى سلام دائم..ونحضّر لاتفاق نووي جديد

أعلن منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس أن اول زيارة له ستكون ان شاء الله الى بيروت وبأسرع وقت ممكن والموضوع قد يكون خلال الايام المقبلة أم الاسبوعين المقبلين.



وكشف خلال برنامج "جدل" عبر الـ LBCI أن تركيزه كان بطبيعة لاحال على موضوع العلاقات العربية والجاليات العربية، واشار الى أن سياسة ترامب في الشرق الاوسط الوصول الى سلام دائم وكي يتحقق عليه أن يكون عادلاً وشاملاً مع ضرورة وجود خطة اقتصادية مواكبة لأي حلول بحيث ان النهوض الاقتصادي للفلسطينيين مؤثر لديمومة السلام. وتابع: "ترامب ضد الحروب وقتل المدنيين بشكل عام أما في ما يتعلق بالشرق الأوسط فسياسته التوصل إلى سلام دائم".



وأضاف بولس: "ما بدنا نعلي السقف على الفلسطينيين" وما من خلاف على القدس الشرقية الا بتفاصيل معينة وهناك حلول للطرفين، وموضوع حماس كتنظيم اصبح وراءنا".



وأوضح أن ما من اشكال على الاسلحة الفردية والمتوسطة حتى الموجودة لدى جميع اللبنانيين بل المشكلة بل الاسلحة الاستراتيجية والثقيلة.



وعن العلاقة مع ايران، كشف بولس التحضير لاتفاق نووي جديد مع ايران وسيكون اتفاقا مقبولا من قبل الايرانيين والدول المجاورة والولايات المتحدة، كما قال.