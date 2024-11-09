بو حبيب يتوجّه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاريّ التحضيريّ للقِمة العربية - الاسلامية

غادر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب بيروت متوجّهًا إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في الاجتماع الوزاريّ التحضيريّ للقِمة العربية - الاسلامية المشتركة الأحد 10 تشرين الثاني 2024.



ويُعقد الاجتماع بناء على طلب لبنان، للبحث في العدوان الإسرائيليّ المستمر على الأراضي اللبنانية ولحشد الدعم للموقف اللبنانيّ في شأن وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.



وينضم بو حبيب في وقت لاحق إلى الوفد اللبنانيّ الرسميّ برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بعد وصوله إلى الرياض، للمشاركة في أعمال القِمة العربية-الاسلامية الاثنين 11 تشرين الثاني 2024.