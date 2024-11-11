اسرائيل إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا ودون تأخير والانتقال إلى شمال نهر الأولي

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:
🔸 شيحين, جبين, طير حرفا, ابو شاش, شاما, مجدل زون, المنصوري, زبقين, الراشدية, البرغلية, قاسمية, البياضة, الناقورة, بنت جبيل, عيناتا, كونين, عيترون, الطيبة, رب الثلاثين, مركبة, بني حيان
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش… pic.twitter.com/Mkh7N9BdFe
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2024
#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:
🔸 شيحين, جبين, طير حرفا, ابو شاش, شاما, مجدل زون, المنصوري, زبقين, الراشدية, البرغلية, قاسمية, البياضة, الناقورة, بنت جبيل, عيناتا, كونين, عيترون, الطيبة, رب الثلاثين, مركبة, بني حيان
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش… pic.twitter.com/Mkh7N9BdFe