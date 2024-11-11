اسرائيل إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا ودون تأخير والانتقال إلى شمال نهر الأولي

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:



🔸 شيحين, جبين, طير حرفا, ابو شاش, شاما, مجدل زون, المنصوري, زبقين, الراشدية, البرغلية, قاسمية, البياضة, الناقورة, بنت جبيل, عيناتا, كونين, عيترون, الطيبة, رب الثلاثين, مركبة, بني حيان



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش… pic.twitter.com/Mkh7N9BdFe — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2024

توجه الجيش الاسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية: شيحين, جبين, طير حرفا, ابو شاش, شاما, مجدل زون, المنصوري, زبقين, الراشدية, البرغلية, قاسمية, البياضة, الناقورة, بنت جبيل, عيناتا, كونين, عيترون, الطيبة, رب الثلاثين, مركبة, بني حيان، وقال:"نشاطات حزب الله تجبرنا للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم، لذلك، من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".