قاليباف يؤكد لبري وقوف ايران الى جانب لبنان ومؤازرته بتنفيذ الـ1701

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في إتصال هاتفي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في تطورات الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة جراء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان.



واكد قاليباف للرئيس بري وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب لبنان ومؤازرته بتنفيذ القرار 1701.