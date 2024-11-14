الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رائد خوري: الهيكل الإداري لجمعية المصارف أصبح عاجزا عن اتخاذ قرارات فعّالة

أخبار لبنان
2024-11-14 | 08:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رائد خوري: الهيكل الإداري لجمعية المصارف أصبح عاجزا عن اتخاذ قرارات فعّالة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
رائد خوري: الهيكل الإداري لجمعية المصارف أصبح عاجزا عن اتخاذ قرارات فعّالة

في تعقيبه الأخير على الوضع الاقتصادي في لبنان، لفت الوزير رائد خوري إلى "ضرورة وجود التضامن بين كافة الأطراف في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان. ومن المؤكد أن هذا التضامن يجب أن يشمل كل القطاعات، خصوصاً القطاع المصرفي، الذي يعاني من مجموعة من التحديات والصراعات الداخلية بين المصارف الكبيرة والصغيرة. ورغم الأزمة الحادة التي يواجهها لبنان، بما في ذلك التدهور الاقتصادي، والاضطرابات السياسية، والتهديدات الخارجية، إلا أن الوقت قد حان لتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق لمواجهة هذه التحديات، لا سيما في ملف الودائع الذي أصبح قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المالي في البلاد."

ولفت خوري الى أن "القطاع المصرفي اللبناني يواجه حالياً أزمة حادة تهدد بإحداث انفجار اجتماعي واقتصادي. فمنذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان، باتت قضية الودائع في المصارف تشكل واحدة من أخطر القضايا التي تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي. المودعون، الذين تضرروا من تدهور قيمة أموالهم وفرض القيود على السحوبات، يعيشون تحت ضغط نفسي مستمر، مع توقعات بأن أي تراجع إضافي في الثقة قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي كبير."

واكد الوزير السابق رائد خوري في بيان، أن "هناك ضرورة ماسة لوجود وحدة في الصف بين المصارف، خاصة في هذه المرحلة الحرجة. فبدلاً من الانقسامات والخلافات التي تشهدها الجمعية العمومية للمصارف، يجب أن يكون هناك تحرك موحد للضغط على الحكومة ومصرف لبنان لتحقيق حلول جذرية"، وقال: "ما نشهده اليوم من خلافات داخل جمعية المصارف بين المصارف الكبيرة والصغيرة يساهم في تعطيل أي جهود لتوحيد المواقف واتخاذ قرارات حاسمة".

 وأشار إلى ان "المصارف الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل جزءاً كبيراً من القطاع، لها مطالب مشروعة تتمثل في ضرورة أن تكون لها كلمة في القرارات الكبرى، وهو ما لا يتحقق حاليا".

وتابع: "لا يمكن إنكار أن هناك خلافات عميقة بين المصارف الكبرى والصغرى، وهذه الخلافات تؤثر بشكل كبير على عمل جمعية المصارف"، وقال: "بعض المصارف الصغيرة والمتوسطة يطالب بتمثيل أكبر داخل الجمعية، في حين ترفض المصارف الكبرى هذا الطرح، مما يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرارات".

واوضح ان "المسألة هنا لا تتعلق فقط بالخلافات الداخلية بين المصارف، بل أيضاً بنقص التنسيق والتعاون مع مصرف لبنان والحكومة"، وقال: "عندما تكون المصارف غير متفقة في ما بينها، فإن ذلك يجعلها غير قادرة على الضغط على السلطة السياسية لتطبيق الإصلاحات المطلوبة".

واضاف: "اليوم، لم نشهد بعد حلول جذرية لحل أزمة الودائع أو لإعادة هيكلة المصارف بالشكل المطلوب".

وأشار إلى أن "الوضع الحالي يزداد تعقيدا، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى حل شامل يعيد الثقة إلى القطاع المصرفي ويؤمن حقوق المودعين"، قائلا إنه "من الواضح أن الوضع الحالي في جمعية المصارف لم يعد قابلاً للاستمرار، فالهيكل الإداري للجمعية أصبح عاجزاً عن اتخاذ قرارات حاسمة، وأصبح التوصل إلى حلول عملية أمراً بالغ الصعوبة، وهذا الوضع يتطلب إدخال دماء جديدة في مجلس الإدارة، لضخ روح جديدة وفتح آفاق جديدة للحل".

كما أضاف أن "المصارف الصغيرة والمتوسطة، رغم أنها لا تمثل جزءاً كبيراً من الأصول، إلا أنها قد تساهم بشكل كبير في تعزيز القرارات التي تخدم المصلحة العامة".

واعتبر خوري ان "إدخال ممثلين عن هذه المصارف في الجمعية قد يساعد في توحيد الرؤى ويعزز من قدرة الجمعية على التأثير في القرارات الاقتصادية الكبرى".

ورأى أن "في هذه المرحلة التي يعيشها لبنان، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن الوطني؛ فمن غير الممكن أن يخرج البلد من هذه الأزمة، إلا بتعاون كل الأطراف، بدءا من القطاع المصرفي وصولاً إلى الحكومة ومصرف لبنان".

وشرح أن "المسألة لا تتعلق فقط بالتمويل أو بالحلول الاقتصادية، بل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للآلاف من المودعين"، وقال: "إذا لم نتمكن من تحقيق التضامن وتوحيد الجهود، فإن الانفجار الاجتماعي سيكون حتمياً، والاقتصاد اللبناني سيغرق أكثر في المجهول".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

خوري:

الهيكل

الإداري

لجمعية

المصارف

عاجزا

اتخاذ

قرارات

فعّالة

LBCI التالي
مصدر في "الثنائي" لـ"الأنباء" الكويتية: أبلغنا جمهورنا بأن الحرب مفتوحة ولا تقتصر على بقعة جغرافية
انذار جديد من أدرعي الى سكان الضاحية الجنوبية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-12

رائد خوري للـLBCI: التضامن الذي حصل في لبنان خلال الحرب هو مشهد يدلّ على أن الحرب الأهليّة التي تخوّفنا منها صارت بعيدة

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-12

رائد خوري للـLBCI: المرحلة المقبلة "تُبشّر بالخير" اقتصاديًا وأنا متفائل

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-12

رائد خوري للـLBCI: لا يُمكننا فصل الوضع الاقتصادي عن الوضع الأمني في البلد والأمور تدحرجت بشكل دراماتيكيّ من الناحية الاقتصادية في الفترة الاخيرة

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-08

ميقاتي استقبل وفدا من ممثلي نقابات المهن الحرة... بخاش: العمل الدبلوماسي جار على امل ان يتم اتخاذ قرارات لمصلحة لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2024

LBCI
أمن وقضاء
12:11

أدرعي: إنذار إلى سكان منطقة النبطية

LBCI
أخبار لبنان
12:04

اليونيفيل: جنود حفظ السلام تعرضوا لإطلاق نار من قبل شخصين أو ثلاثة مجهولين

LBCI
أمن وقضاء
11:34

حريق سيارة رباعية الدفع على طريق عام زوق مصبح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-09-08

أمير الكويت يقبل استقالة نائب رئيس الوزراء وزير النفط عماد العتيقي

LBCI
اقتصاد
2024-10-25

مجموعة العمل المالي: لبنان على "القائمة الرمادية"

LBCI
رياضة
2024-07-06

بعد تعرضه لمضاعفات صحية... وفاة لاعب كرة قدم مصري شهير!

LBCI
أمن وقضاء
2024-10-23

مركز طوارئ الصحة: 28 شهيدا و139 جريحا حصيلة غارات يوم أمس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2024

LBCI
أخبار لبنان
08:30

مخزومي بعد لقائه دريان: نستغرب الغياب السياسي للسلطة في هذه الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:13

إليكم آخر المستجدات من صور وبنت جبيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:10

الزميلة رنا جوني نجت من إستهداف... هذا ما حصل معها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:08

مواجهات عنيفة عند أطراف بلدة عيترون... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

الضاحية الجنوبية تحت وابل من الغارات الكثيفة

LBCI
آخر الأخبار
08:00

فيديو يظهر حجم الدمار في سوق النبطية

LBCI
أخبار لبنان
07:25

الأبيض أطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأمراض المعدية بالتعاون مع اليونيسف والصحة العالمية

LBCI
أخبار دولية
05:06

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يتوعد باتخاذ "تدابير فورية" ضد أي تدخل خارجي في برنامجها النووي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
03:00

لحظة استهداف محيط الشويفات بغارة اسرائيلية (فيديوهات)

LBCI
أخبار لبنان
01:23

انذار اسرائيلي جديد الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا شويفات العمروسية والغبيري

LBCI
خبر عاجل
06:22

الجيش: تعرض طوافة تابعة للقوات الجوية في القليعات إلى حادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي

LBCI
خبر عاجل
08:39

تحذير من الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...

LBCI
أخبار لبنان
06:18

الغارة وقعت بالقرب منها... نجاة مراسلة الـLBCI رنا جوني

LBCI
خبر عاجل
16:33

الجيش الاسرائيلي ينذر مجددا سكان حارة حريك وبرج البراجنة

LBCI
موضة وجمال
06:30

بعد الفيديو الذي أثار غضب اللبنانيين... عناق ومصالحة بين ندى كوسا ورئيسة ملكة جمال الكون (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
02:47

التقدمي الاشتراكي: القوى الأمنية والعسكرية والبلدية أوقفت في بلدة ضهر الأحمر سيارة اشتبه بأمرها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More