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الجيش الاسرائيلي هاجم في النبطية مقرّات قيادة لقوة الرضوان في حزب الله

أخبار لبنان
2024-11-15 | 02:13
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الجيش الاسرائيلي هاجم في النبطية مقرّات قيادة لقوة الرضوان في حزب الله
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الجيش الاسرائيلي هاجم في النبطية مقرّات قيادة لقوة الرضوان في حزب الله

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي عبر منصة "اكس" مقاطع مصوّرة، وكتب:"تواصل قوات جيش اسرائيل من الفرق العسكرية 36, 91, 146 القتال في جنوب لبنان، حيث عثرت القوات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على عتاد قتالي لعناصر حزب الله ومنصات صاروخية وقذائف صاروخية لمسافة قصيرة كانت موجهة نحو منطقة الجليل بالإضافة إلى بنادق ووسائل قتالية أخرى. كما دمرت قوات الفرقة 91 بنى تحت الأرض تابعة لحزب الله. "

وقال "في غارات موجهة أمس في منطقة النبطية أغارت طائرات حربية على مباني عسكرية ومقرات قيادة لقوة الرضوان ومن بينها مبنى عسكرية استخدمتها وحدة بدر في حزب الله للترويج مخططات ضد الجبهة الداعلبة في إسرائيل وقوات جيش الدفاع، ويستولي حزب الله بشكل منهجي على مناطق مدنية في أنحاء لبنان لتنفيذ اعتداءات  واضعًا قادته وعناصره في المناطق المدنية بما يخاطر بسكان لبنان."

واضاف "خلال الساعات الماضية هاجم سلاح الجو أكثر من 120 هدفًا في لبنان من بينها مستودعات أسلحة ومقرات وخلايا مخربين ومنصات صاروخية عديدة استخدم بعضها لإطلاق قذائف صاروخية نحو منطقة حيفا والجليل الأعلى."
 
 

أخبار لبنان

الاسرائيلي

النبطية

مقرّات

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