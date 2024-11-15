فوج اطفاء بيروت سيطر على الحريق الذي شبّ في جزء من حرج بيروت جراء العدوان الاسرائيلي

أفادت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت بأنه في ظل الاعتداءات الهمجية المستمرة من قبل العدو الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية وخصوصا المتاخمة للعاصمة بيروت، وجه في وقت سابق محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود توجيهاته الى قائد فوج الاطفاء العميد ماهر العجوز بإبقاء فوج اطفاء مدينة بيروت في حال تأهب قصوى وعلى أتم الاستعداد لتلبية أي نداء استغاثة في العاصمة.



وقالت في بيان: "حصل صباح اليوم عدوان اسرائيلي على أحد الابنية المواجهة لحرج مدينة بيروت، وعلى الفور توجهت فرق من فوج الاطفاء القطاع الأول الى حرج بيروت حيث عملت على مكافحة الحريق الذي شبّ داخل الحرج للجهة الشرقية جراء سقوط بقايا إحدى الصواريخ مما تسبب بأضرار أدت إلى سقوط بعض أشجار الصنوبر، وقد تمت السيطرة على النيران وجرت عمليات التبريد في المكان لتأمينه".