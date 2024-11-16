مركز الملك سلمان للإغاثة وزع مساعدات في الضنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع كنف 3 لعام 2024، في مدينة طرابلس.



ويشمل المشروع توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توزيع هذه الكسوة الشتوية داخل أحد المحال المتخصصة في بيع الألبسة المتعاون معها المركز في مدينة طرابلس.



واستفاد 350 طفلا من اللاجئين السوريين والمجتمع اللبناني القاطنين في قضاء الضنية.