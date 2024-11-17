ضو للـLBCI: عند انتهاء الحرب لا يجب تكرار الاخطاء..وعلى حزب الله أن يتحول الى حزب سياسي

اعتبر النائب مارك ضو ان "هناك ضرورة قصوى لتكوين قرار لبناني، واعطاء جواب نهائي، واثبات أنه لدينا القدرة على التنفيذ".وقال في حديث للـLBCI "عند انتهاء الحرب لا يجب العودة الى الاخطاء نفسها، وهناك حديث جدّي يجب أن يحكى وعلى حزب الله أن يتحول الى حزب سياسي".واضاف "حزب الله تفّرد بقرار فتح جبهة الاسناد والجمهور أدرك أن ايران تستغل تضحيات اللبنانيين لمحاولة حماية نفسها".وأكّد أنه "يجب العودة الى بناء الدولة والحفاظ على السيادة والتضامن بين المؤسسات".