الاتحاد الأوروبيّ ينظم رحلة جوية إنسانية جديدة للبنان

يواصل الاتحاد الأوروبيّ حشد الأدوات المتاحة كلّها، لدعم المتضررين من النزاع الدائر في لبنان.



ونظَّم رحلة إضافية الأسبوع الماضي حملت موادَّ إغاثية ضرورية للبنان.



ووصلت الرحلة إلى بيروت في 15 تشرين الثاني الحالي وعلى متنها 33 طنًا من المساعدات المقدمة من شركائنا الإنسانيين.





وسيتم توزيع الإمدادات من الرحلة الجديدة على النازحين في جميع أنحاء البلاد.



وتُضاف هذه المساعدة إلى 7 رحلات جوية إنسانية أخرى نظّمها الاتحاد الأوروبي سابقاً منذ تشرين الأول الماضي حملت أكثر من 220 طنًا من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك أربع سيارات إسعاف وخيام وأدوية ومستلزمات طبية وأدوات مطبخ ومستلزمات نظافة. ووفّر الإمدادات الاتحاد الأوروبيّ وكذلك الدول الأعضاء ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية بهدف إيصالها إلى الشركاء اللبنانيين، بمن فيهم الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الصحة العامة والصليب الأحمر اللبناني والمنظمات غير الحكومية المحلية. وسيتم توزيع الإمدادات من الرحلة الجديدة على النازحين في جميع أنحاء البلاد.وتُضاف هذه المساعدة إلى 7 رحلات جوية إنسانية أخرى نظّمها الاتحاد الأوروبي سابقاً منذ تشرين الأول الماضي حملت أكثر من 220 طنًا من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك أربع سيارات إسعاف وخيام وأدوية ومستلزمات طبية وأدوات مطبخ ومستلزمات نظافة. ووفّر الإمدادات الاتحاد الأوروبيّ وكذلك الدول الأعضاء ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية بهدف إيصالها إلى الشركاء اللبنانيين، بمن فيهم الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الصحة العامة والصليب الأحمر اللبناني والمنظمات غير الحكومية المحلية.