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اليونسكو توافق على طلب وزارة الثقافة منح الحماية المعزّزة لـ٣٤ موقعاً أثرياً... المرتضى: القرار يشكّل بارقة أمل كبرى

أخبار لبنان
2024-11-18 | 10:42
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اليونسكو توافق على طلب وزارة الثقافة منح الحماية المعزّزة لـ٣٤ موقعاً أثرياً... المرتضى: القرار يشكّل بارقة أمل كبرى
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اليونسكو توافق على طلب وزارة الثقافة منح الحماية المعزّزة لـ٣٤ موقعاً أثرياً... المرتضى: القرار يشكّل بارقة أمل كبرى

أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى أن منظّمة اليونسكو قرّرت منح الحماية المعزّزة ضدّ العدوان الإسرائيلي لأربعة وثلاثين موقعاً أثرياً لبنانياً بناءً على طلب وزارة الثقافة.

واعتبر في بيان، أنّ هذا القرار يشكّل بارقة أمل كبرى وسط هذا الظلام بأن الضمير الثقافي العالمي ما زال ينبض بالحق والعدل.

وقال: "على رجاء أن يستفيق الضمير السياسي ويوقف العدوان، ينبغي لنا أن نسدي الشكر للدكتور مصطفى أديب رئيس بعثة لبنان لدى اليونسكو ولوفد وزارة الثقافة المشتمل على المدير العام المهندس سركيس الخوري والمهندسة سمر كرم، ولنقيب المهندسين سابقًا الدكتور جاد تابت على الجهود التي بذلها كلٌّ بمضماره فأثمرت قرار تعزيز الحماية الذي نأمل أن يردع إسرائيل المتفلتة من كل الضوابط، عن التعرّض للمواقع المحمية. والشكر موصولٌ لوسائل الاعلام التي تابعت وواكبت لا سيما لقناة المؤسسة اللبنانية للإرسال التي فتحت هواء شاشتها طيلة نهار اليوم لمواكبة هذا الحدث الاستثنائي. مبروك للبنان واللبنانيين".
 
وفي بيان لها، قالت اليونسكو إن هذه المواقع الـ34 "تستفيد الآن من أعلى مستوى من الحصانة ضد مهاجمتها واستخدامها لأغراض عسكرية"، مضيفة أن "عدم الامتثال لهذه البنود من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية لاهاي لعام 1954 و... أسبابا محتملة للملاحقة القضائية".
 
***للإطلاع على بيان اليونسكو، اضغط هنا.
 

أخبار لبنان

محمد وسام المرتضى

اليونسكو

العدوان الإسرائيلي

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