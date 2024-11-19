وزارة الطاقة تدين الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت منشآت حيوية: انتهاك صارخ للقوانين الدولية

أدان وزير الطاقة والمياه وليد فياض الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القرى والبلدات الجنوبية والتي طالت منشآت حيوية تابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ، بما في ذلك مبنى محطة مياه البص، الذي يُعد منشأة أساسية تغذي مدينة صور ومحيطها بالمياه.



وأعلنت الوزارة أنّ "هذا الاعتداء أسفر عن استشهاد موظفين، إضافة إلى تدمير كامل منشآت المحطة وأضرار مادية جسيمة أخرى".



واعتبرت وزارة الطاقة والمياه هذا الهجوم انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، التي تفرض تحييد المنشآت الحيوية والخدماتية عن أي أعمال عدوانية، خصوصًا تلك التي توفر خدمات أساسية للمدنيين مثل المياه والطاقة.



وأكّدت الوزارة أنّ استهداف المنشآت المائية لا يشكل فقط جريمة ضد البنى التحتية اللبنانية، بل يُعد جريمة ضد الإنسانية تهدد حياة آلاف المدنيين في المناطق الجنوبية بحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه.



وطالبت الوزارة المجتمع الدوليّ، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، والأمم المتحدة بالتدخل العاجل والضغط على العدو الإسرائيلي لوقف هذه الاعتداءات السافرة، وضمان حماية المنشآت الحيوية والمدنيين، كما تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام الهيئات الدولية المختصة.