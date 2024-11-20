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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تعلن مباشرة الاجراءات لتأمين المياه لمدينة صور

أخبار لبنان
2024-11-20 | 12:02
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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تعلن مباشرة الاجراءات لتأمين المياه لمدينة صور
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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تعلن مباشرة الاجراءات لتأمين المياه لمدينة صور

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، أنها باشرت وبالتعاون مع بلدية صور، وبالتنسيق مع منظمة اليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر، برفع الركام من منشآت محطة مياه صور، واجراء الكشف الفني، واتخاذ الاجراءات اللازمة وتأمين المعدات وقطع الغيار لاستعادة التغذية بالمياه لمدينة صور.

وانطلاقاً من واجبها الوطني بالوقوف الى جانب الأهل الصامدين في جنوب لبنان، وجهت إدارة المؤسسة كافة الدوائر والمصالح بتأمين كل ما يلزم لإعادة المياه إلى مدينة صور، والبقاء على جهوزية لمواكبة الأعمال وتأمين كافة مستلزماتها.

وانطلقت الأشغال اليوم ويتم تنسيق كافة الجهود وبذل كل ما يساهم في استعادة التغذية بالمياه في أسرع وقت ممكن. حيث تم الاتفاق وبعد تقييم الأضرار والاحتياجات على الاستفادة من أحد مصادر المياه الذي كان يغذي محطة مياه صور، وتحويله بواسطة ByPass إلى محطة أخرى، وإعادة ضخها الى الشبكة العامة في المدينة بأسرع وقت ممكن، وتعويض النقص الحاصل في كميات المياه وحاجة المواطنين الصامدين إليه.

كما وتعمل المؤسسة وفرقها الفنية والهندسية على وضع الدراسات والمخططات الهندسية اللازمة، ودراسات التطوير اللازمة لمؤامة الحاجات المتزايدة، تمهيداً لإطلاق مشروع إعادة بناء المحطة فور انتهاء الأعمال العدوانية ووقف إطلاق النار.

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