الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كركي : دفع جلسات العلاج الكيميائي للمستشفيات خلال شهر من تقديمها إلى الصندوق

أخبار لبنان
2024-11-21 | 05:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كركي : دفع جلسات العلاج الكيميائي للمستشفيات خلال شهر من تقديمها إلى الصندوق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كركي : دفع جلسات العلاج الكيميائي للمستشفيات خلال شهر من تقديمها إلى الصندوق

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في بيان " ان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي مسار تسهيل مسالك العمل لإنجاز معاملات المضمونين في أسرع فرصة ممكنة وبشكل أفضل من خلال تطوير الآليات المعتمدة بغية تأمين أجود الخدمات لهم.

وعليه، واستكمالا لمجموعة الإجراءات والتدابير التي كان قد اتخذها لاسيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وحيث أن بعض المستشفيات تعمد إلى عدم استقبال مرضى العلاج الكيميائي تحت حجة تأخر الصندوق بدفع مستحقاتها، وبناء على اقتراح مديرية ضمان المرض والامومة، أصدر المدير العام تعميما بتاريخ 21/11/2024 حمل الرقم 2356 طلب بموجبه إلى جميع المعنيين معالجة طلبات ومعاملات جلسات العلاج الكيميائي مع الأدوية للمستشفيات، وفقا للآتي:

أولا : تنظيم جداول مستقلة لمعاملات جلسات العلاج الكيميائي من قبل المستشفيات تتضمن أجرة الإستشفاء نصف نهار وقيمة الأدوية المستعملة وتسليمها الى مكاتب الصندوق.

ثانيا : تصفى هذه الكشوفات خلال مهلة أقصاها 15 يوما من الاستلام وترسل الى مصلحة المستشفيات.

ثالثا : تراقب وتحاسب المعاملات في مصلحة المستشفيات وتسلّم خلال مهلة أقصاها 15 يوماً إلى مصلحة المحاسبة ليصار الى إصدار أوامر الدفع اللازمة للمستشفيات.

وفي هذا السياق ، طلب د. كركي من المستشفيات الإسراع  في تقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة وفق التعرفات المقرّرة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء، مستبشراً خيراً بالتعاون الذي تبديه معظم المستشفيات لجهة التجاوب بتطبيق الأعمال الجراحية المقطوعة والنظام الجديد لتسعير الدواء والإلتزام بالتعرفات المحدّدة من قبل الصندوق.

أخبار لبنان

جلسات

العلاج

الكيميائي

للمستشفيات

تقديمها

الصندوق

LBCI التالي
مكتب مكافحة المخدّرات يُحبط عمليّة تهريب كميّة كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى خارج الأراضي اللبنانيّة
عماد الأشقر للـLBCI: المهمّ الآن ان المدارس انطلقت بوقف اطلاق نار أم لا..
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-11-18

كركي إستقبل وفدًا من الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف وأعطى سلفات إستثنائية لمكاتب الصندوق

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-13

كركي : 164 مليار ل.ل. مدفوعات إضافية للمستشفيات والأطباء

LBCI
اقتصاد
2024-11-08

كركي: مدفوعات الضمان للمستشفيات لعلاج مرضى غسيل الكلى قاربت الـ1000 مليار ل.ل

LBCI
اقتصاد
2024-10-31

كركي: 83 مليار ليرة سلف مالية للمستشفيات عن الأعمال الجراحية المقطوعة و37 مليار ليرة لغسيل الكلى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:18

عين التينة تتابع محادثات هوكستين

LBCI
أمن وقضاء
08:16

بعد الهدوء الذي ساد... منطقة بعلبك في دائرة الإستهداف مجددًا

LBCI
أمن وقضاء
08:13

غارات على صور بعد سلسلة تحذيرات

LBCI
أمن وقضاء
08:10

محور الخيام شهد محاولات تقدم إسرائيلي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:41

الوكالة الوطنية: غارة على المنصوري

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-21

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى وهرتسليا ومناطق جنوب حيفا

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-22

المقاومة الإسلامية: قصفنا قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية

LBCI
آخر الأخبار
07:48

الرئيس الإسرائيلي: أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت "قرار عبثي"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:18

عين التينة تتابع محادثات هوكستين

LBCI
أمن وقضاء
08:16

بعد الهدوء الذي ساد... منطقة بعلبك في دائرة الإستهداف مجددًا

LBCI
أمن وقضاء
08:13

غارات على صور بعد سلسلة تحذيرات

LBCI
أمن وقضاء
08:10

محور الخيام شهد محاولات تقدم إسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
06:27

هوكستين يلتقي نتانياهو اليوم..اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:25

الميدان احتدم من جديد...اليكم الصورة من مشارف الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
03:51

العدوان الإسرائيلي مستمر على صور... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
03:49

ليل النبطية لم يكن هادئاً…

LBCI
أخبار دولية
03:42

هوكستين في إسرائيل... إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:27

الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه "لا يتحرك ضد الجيش اللبناني" بعد ضربات أدت إلى سقوط جنود لبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
11:01

"يديعوت أحرونوت" تنشر مسودة الاتفاق مع لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
03:39

تحذير اسرائيلي لسكان حدت بيروت وحارة حريك

LBCI
خبر عاجل
03:38

أدرعي: استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت

LBCI
خبر عاجل
01:20

تحذير من أدرعي الى سكان برج الشمالي ومعشوق والحوش

LBCI
خبر عاجل
09:21

قاسم: إسرائيل لا يمكنها أن تهزمنا وتفرض شروطها علينا فنحن رجال الميدان ونحن استلمنا ورقة المفاوضات ولدينا والرئيس بري ملاحظات وهي متناغمة ومتوافقة وقد قُدمت للمبعوث الأميركي وناقشناها معه بالتفصيل

LBCI
أمن وقضاء
13:08

مُسبّبو حريق نابيه في قبضة قوى الامن

LBCI
آخر الأخبار
16:58

وسائل إعلام إسرائيلية: الاجتماع بين المبعوث الأميركي هوكستين ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي وصف بالبناء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More