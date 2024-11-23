مصلحة الليطاني: انجاز صيانة وإصلاح شبكات التوتر العالي لخط معملي الاولي وجون

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ان فرقها الفنية "انجزت صيانة واصلاح شبكات التوتر العالي التابعة لمعامل الطاقة الكهرومائية وتحديدا للخط الذي يربط بين معملي الاولي وجون".



واشارت في بيان، الى ان "الخط اعيد مساء اليوم الى قيد الاستثمار بعد خروجه عن الخدمة اثر تضرره نتيجة الغارة الاسرائيلية التي استهدفت بلدة جون بتاريخ 12 تشرين الثاني".



وأكدت ان فرقها "تعمل على مدار الساعة بهدف خدمة المواطنين رغم الظروف الأمنية الصعبة والتحديات التي تواجه فرق العمل والمنشآت".