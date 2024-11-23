حريق في مبنى "راديو سترايك" في سن الفيل (فيديو)

اندلع حريق كبير منذ بعض الوقت في مبنى "راديو سترايك" في سن الفيل، وعملت فرق الإطفاء على محاصرته وإخماده، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.