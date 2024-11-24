إيهاب مطر للـLBCI: الجو ايجابي بما يخص اتفاق وقف اطلاق النار

أكد النائب إيهاب مطر أن الجو ايجابي بما يخص اتفاق وقف اطلاق النار وأن الاتفاق ذاهب بإتجاه التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة.



وقال في حديث للـLBCI: "هناك سيناريوهان اليوم، فإما الجانب الاسرائيلي يعلم أن هناك إتفاقا سيحصل قريبا ويصعّد على قاعدة "يا رايح كتّر القبايح" أو أن الجانب الاسرائيلي يعلم ألا شيء سيحصل قبل دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى البيت الأبيض وهو يغتنم الفرصة ليصعّد أكثر".



ولفت مطر الى أنه لا ينادي بإتفاقية سلام مع إسرائيل، قائلا: "ولكن اذا حصلت اتفاقيات في الشرق الأوسط يجب أن يكون لبنان آخر دولة تفكر بالتطبيع مع إسرائيل".